Önceki dönem CHP Gençlik Kolları başkanlarından ortak ‘mutlak butlan’ açıklaması: “Özgür Özel’in yanındayız’

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına tepkiler sürerken, CHP Gençlik Kolları’nın 16. dönem il başkanları ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP’ye değil, halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir müdahale olduğu savunulurken, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in, örgütümüzün ve halkın iradesinin yanındayız” mesajı verildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Geçmişten bugüne aynı mücadelede, aynı inançla omuz omuzayız.

Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluşunda bağımsızlık iradesini, kurtuluşunda halkın örgütlü gücünü taşıyan, tarih boyunca gençliğin umudu olmuş bir partidir. Bizler de 16. Dönem CHP Gençlik Kolları’nda görev almış il gençlik kolları başkanları olarak; bu büyük mücadele geleneğinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz.

Partimizin bugün karşı karşıya bırakıldığı süreç; yalnızca siyasi bir tartışma değil, halkın iradesine ve Cumhuriyet değerlerine yönelmiş açık bir müdahaledir. 31 Mart’ta ortaya çıkan halk iradesini hazmedemeyenler, kurultay üzerinden partimizi tartışmaya açmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi; tarihinin hiçbir döneminde teslim olmamış, baskılar karşısında geri adım atmamıştır.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçten, partimize dönük sistemli saldırılara kadar yaşanan her gelişme; demokrasiye, halkın tercihine ve Türkiye’nin geleceğine yöneliktir. Bu nedenle mesele yalnızca bir parti meselesi değil; aynı zamanda demokrasiye sahip çıkma meselesidir.

Bugün görevde olan gençlik örgütümüzün kararlılığını selamlıyor; geçmişte bu görevi üstlenmiş yol arkadaşları olarak aynı sorumluluk bilinciyle yanlarında durduğumuzu ifade ediyoruz.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında; eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de; Genel Başkanımız Özgür Özel’in, örgütümüzün ve halkın iradesinin yanındayız.

Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız. Ve birlikte iktidara yürüyeceğiz.

CHP Gençlik Kolları 16. Dönem İl Başkanları”