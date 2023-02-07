Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:15

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 09:15

Milli Savunma Bakanlığı, Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi."