Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi."
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