Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:15
Öncüpınar Hudut Karakolu'na roketatarla saldırı
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, Öncüpınar Hudut Karakolu'na saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi."


Milli Savunma Bakanlığı saldırı pkk

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa'da camide saldırı: Saldırgan 'PKK' iddiasında bulundu

Gaziosmanpaşa'da camide saldırı: Saldırgan 'PKK' iddiasında bulundu
Yoksa siz PKK’li misiniz?

Yoksa siz PKK’li misiniz?
ITC Milletvekili Erşat Salihi'den PKK uyarısı: Türkmenler için ciddi bir tehdit oluşturuyor

ITC Milletvekili Erşat Salihi'den PKK uyarısı: Türkmenler için ciddi bir tehdit oluşturuyor

En Çok Okunan Haberler