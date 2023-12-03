Önder Aksakal, DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
TES-İŞ Toplantı Salonu'nda yapılan DSP 12. Olağan Kurultayı'nda, 663 delegeden 313'ü oy kullandı.
Aksakal, 306 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 7 oy ise geçersiz sayıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk adayını ilan etti
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- 'Onlar terörist'
- Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
- Önce sattılar sonra savundular!
- CHP lideri Özel tek tek not aldı
- ‘Terim fonu’nun büyücüsü kim?
- ‘Seço ne oldu senin Allah korkuna?’