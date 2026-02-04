Önder Aksakal: 'SDG/YPG kendini feshetmedi'

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı ile başlayan Aksakal, şunları söyledi:

"Bu felaketin yüreğimizdeki ateşi o günkü gibi yanmaya devam ediyor. Devletimiz tüm dünyaya parmak ısırtacak bir irade ve dirayetle bu yaraların sarılmasına yönelik büyük bir çalışmayı hayata geçirmiş, 500 bine yakın konut ve işyerini depremzede yurttaşlarımıza teslim etmiştir. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel 'söz verdiklerinin daha yüzde 70'ini teslim ettiler, bununla övünüyorlar' dese de övünmek için bunun bile alkışlanacak bir gayret ve özveri olduğunu bizler de görüyoruz, milletimiz de görüyor, hatta dış dünyada dahi en yüksek taktirlere mazhar oluyor. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Tek dileğimiz, depremin değil, sağlıksız yapıların öldürdüğü gerçeğini toplumun bütün kesimlerinin artık iyice içselleştirmesi ve kentsel dönüşüm projelerine olan kısmi dirençlerin de bir an önce ortadan kalkmasıdır."

"GÜYA SDG ÖNCEKİ TALEPLERİNDEN VAZGEÇMİŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Aksakal, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin de şunları söyledi:

"Suriye hükümeti ile SDG/YPG terör örgütü arasında yeni bir mutabakat imzalandı ve bu anlaşma kapsamına göre güya SDG önceki taleplerinden vazgeçmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Demokratik Sol Parti olarak bize göre süreç 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' stratejisi kapsamında ortaya konulan koşullara ve maalesef istenilen kriterlere uygun gerçekleşmiyor. Önce şu hususun altını çizmek zorundayız. Yapılan anlaşmaya göre SDG/YPG kendini feshetmemiştir. 30 Ocak'ta yapılan açıklamalara göre, entegrasyon kapsamında SDG/YPG güçleri cephelerden çekilecek, hükümete bağlı birlikler Haseke ve Kamışlı bölgesinde konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek. Yani terörist unsurlar, yeni yapı içerisinde görev yapmaya devam edecek. Suriye Enformasyon Bakanı ve SDG'den gelen açıklamalara göre de, SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir tümen kurulacak, Kobani güçleri ise Halep'e bağlı bir Tugay olarak yapılandırılacak. Onun için SDG/YPG’nin kendini feshetmediğini söyleyebiliyoruz.

"ACELEYE GETİRİLMEMESİ UYGUN OLACAKTIR"

Oysa Türkiye olarak ortaya koyduğumuz birincil şart PKK ve bileşenlerinin YPG–PYD–SDG–PJAK–KCK adıyla tümünün tasfiyesi ve kendilerini resmen feshettiklerini ilân etmeleri, sahip oldukları tüm silah ve mühimmatı resmi makamlara teslim etmeleri şeklindendir. Şimdi yapılan nedir? Terör örgütü yine zaman kazanma taktiği ile bir geçici kabul ortaya koymuş, var olan uluslararası baskıyı zayıflatma stratejisiyle göstermelik bir yaklaşım sergilemiştir. Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği SDG’nin önerisiyle atanacak ve bu görevlere gelecek olanları da PKK’nın Kandil’deki iradesi olan terör elebaşlarının belirleyeceği, hatta PKK içinde Türkiye’ye karşı her türlü eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunmuş militanlardan oluşacağı gündeme getiriliyor ve dayatıldığı konuşuluyor. Türkiye buna müsaade edemez, etmemelidir.

Dolayısıyla TBMM’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yazımına başlanılan raporun aceleye getirilmemesi, sürecin tam olarak istediğimiz düzeye gelmesinin beklenilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz."

"CHP, SİYASİ YÖRÜNGESİNDEN TAMAMEN ÇIKMIŞTIR"

Aksakal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Dış politikada ve bölgemizde bunca hayati öneme haiz olaylar ardı ardına cereyan ederken ana muhalefet partisi CHP’nin konulara Fransız bir yaklaşımla hâlâ Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasının yörüngesinden kendini bir türlü kurtaramamış görünmesi, üstüne üstlük tüm sorunlarımız bitmiş gibi 29 Mart Pazar günü İstanbul Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini ve adayının da Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyebiliyor olması akıllara ziyan bir yaklaşım olarak toplumun tepkisini çekiyor. Kuruluş değerleri kapsamında siyasi yörüngesinden tamamen çıkmış, istikametini kaybetmiş bir parti görüntüsü vermesi konusunda itirazları olan milletvekillerinin, belediye başkanlarının bile sessizliği ya da suskunluk içine girmeleri, kendilerinden iktidar beklentisi olan toplum kesimlerinin dahi umutlarını yok etmektedir. CHP’nin siyasi yörüngesinden çıktığı görüşümüz mesnetsiz değildir.

"CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BUGÜNDEN BELLİ OLMUŞ"

Burada gözden kaçırılmaması gereken hassas bir mesaj da var ki o da şudur; 29 Mart’ta bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi isteyebilen Sayın Özgür Özel anlaşılıyor ki İmamoğlu’nu artık gözden çıkarmış, diploma sahteciliğini kabullenmiş, İmamoğlu’nu seçimlerinde yüksek okul diplomasına ihtiyaç olmayan bir makama aday göstermenin derdine düşmüştür. Peki sormazlar mı adama; 142 ayrı suçtan yargılanan ve hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenilen birini hangi yüzle İstanbul halkının karşısına çıkaracaksın? Siyaseten savrulma denilen kavram bu kadar da anlamsız olmamalı. Demek ki önümüzdeki 2028 seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı bugünden belli olmuş, Ekrem İmamoğlu’nu da kendi deyimiyle 'siyaseten betona gömecek' kişi ortaya çıkmıştır; o kişi de Özgür Özel’dir."