‘Önemli olan insanlara dokunmak’

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:29

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:30

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Vahap Seçer, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programına konuk oldu. Gazeteci Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Seçer, önümüzdeki 5 yıllık görev sürelerinde hayata geçirecekleri hizmetlerin de duyurusunu yaptı. Metro, Sosyal Konut, Müftü Deresi Yaşam Vadisi, dirençli kentler oluşturmak gibi önemli projeleri anlatan Seçer, sosyal hizmetler alanında da hizmetlerin ikinci 5 yılda zenginleşerek süreceğini kaydetti.

‘OY VERMEK İÇİN BİRİNCİ SEBEP HİZMETTİR’

Mersin’in siyasal dağılım olarak heterojen bir kent olduğuna ve her görüşten insanın kentte yaşadığına dikkat çeken Başkan Seçer, hangi partiden olursa olsun yerel seçimlerde yurttaşın hizmete oy vereceğini göreceklerini söyledi. Seçer, “Yerel seçimlerde ideoloji, parti mutlaka oy vermek için sebeptir ama birinci sebep hizmettir” dedi. Sosyal politikalara verdikleri öneme değinen Seçer, “Asfaltı, yolu güzel yaptın ya da bina yaptın, metro temelini attın metroya başladın. Her şey güzel ama önemli olan iz bırakıyor, insanlara dokunuyor olmak” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİN YKS ÜCRETLERİNİ ÖDÜYORUZ’

Eğitime önem verdiklerini de vurgulayan Seçer, ilkelerinin; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’ sözü olduğunu söyledi. Seçer, “Dünyada diğer ülkelerle rekabet edecekseniz; iyi bilim insanları, iyi mühendisler, iyi doktorlar, büyük sporcular ve dünyada maruf olan, isim yapan insanlar yetiştireceksiniz. Bunu da eğitimle sağlarsınız. Kırsal öncelikli olmak üzere 7 bin 200 öğrencimiz var. Onlar şu anda üniversiteye ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanıyorlar. Ücretsiz 27 kurs merkezimiz var. YKS’ye giren öğrencilerin sınav ücretlerini de biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN MALINI HALKA VERİYORUZ’

Küçükkaya’nın Mersin sahilinde vatandaşlar için yapılan tesislerden söz etmesi üzerine konuşan Seçer, “Biz; ‘halkın malını halka verelim’ anlayışındayız. Bizim yaptığımız sosyal yardımlar da, yaptığımız yollar da, hizmetler de tamamen vatandaşın parası. Biz emanetçiyiz. Bizim oradaki görevimiz kul hakkını kimseye yedirmeden halka hizmet olarak sunmak” dedi. Kültür Park içerisinde yer alan tesislerin tamamının Mersin Büyükşehir’e ait olduğunu da aktaran Seçer, Mersin’e ikinci bir büyük park yapacaklarını duyurdu.

‘ENGELLENDİK AMA DURMADIK’

İktidarın imkanlarından yararlanan şehirlere göre CHP’li belediyelerin hizmetlerini nasıl yaptığını soran Küçükkaya’ya yanıt veren Başkan Seçer, “Zaman zaman engellendik. Metro’nun imzası 2 yıl beklememeliydi, siyasi münakaşalara malzeme edilmemeliydi. Zaman kaybettik. İhaleyi yaptığımızda euro 10 liraydı, şu an 30-40 lira” diyerek, bu sorunların da arkasına sığınmadan Metro Projesi’ni bitirdiklerini ve gereken parayı bulduklarını kaydetti. İnsanların dini ve milli duygularını kullanmadan yalnızca hizmetleriyle oy alacaklarını belirten Seçer, “Kadın politikaları, çocuk politikaları, tarım politikaları, sosyal politikaları daha da tahkim edeceğiz, daha da zenginleştireceğiz. Ama artık ikinci 5 yılda daha farklı vizyonlar ortaya koyacağız. Mesela, Metro ve raylı sistemlerde mesafe alacağız. Gelecek 5 yılda temelini attığımız istasyonları açacağız. Ama bunun yanında yine sosyal politikalarla bağlantılı yeni projeler ortaya koyacağız” dedi.

‘SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ’

Mersin’de kiraların yükseldiğini belirten Seçer, “Mersin nüfusu resmi nüfustan 500-600 bin fazla. Sığınmacı, depremzede, göçmen hepsi geldi. Şehre farklı yatırımlar yapılıyor, binlerce insan çalışmaya geliyor ve ev kiraları aldı başını gitti. Bu maaşlarla oralarda oturması mümkün değil insanların. Sosyal Konut yapacağız. Kiralık ve satış için her iki modeli uygulayacağız” dedi. Konutların depreme dayanıklı olması gerektiğini de vurgulayan Seçer, “Biz deprem bölgesi değiliz ama depremden en az deprem bölgesi gibi tokadı yiyen bir kentiz. Mersin’in kent olarak yapısal sorunları var. Tekniğine, yasalara, yönetmeliklere uygun olmayan binalar yapılmış. Bunların dönüştürülmesi lazım” ifadelerini kullandı. Seçer, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kampüs kurulacağını da sözlerine ekledi.