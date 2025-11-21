Ongun’un 20 milyon TL istediğini öne süren Çakmak’ın ifadesi iddianameye girmedi: Rüşvet iddiası unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına yönelik hazırlanan iddianamenin yankıları sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yakın çalışma arkadaşları ve çok sayıda İBB bürokratının tutuklandığı 19 Mart operasyonlarından tam 237 gün sonra hazırlanan iddianame henüz mahkeme tarafından kabul edilmedi. 3 bin 741 sayfalık iddianameye yönelik tartışmalar sürerken operasyonların ilk dönemlerindeki iddialarla paralel olarak dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında mayıs ayında müşteki ve şüpheli olarak ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy’de işlettiği ve mülkiyeti İBB’ye ait olan otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un kendisinden telefonda 20 milyon TL rüşvet istediğini öne sürmüştü. Çakmak, söz konusu olayın ses kaydının olduğunu ve bunu dosyaya sunacağını da belirtirken söz konusu iddialar iktidara yakın medya kuruluşları tarafından günlerce konuşulmuştu. Ancak hazırlanan iddianamede Çakmak ve söz konusu beyanlarının yer almaması dikkat çekti.

ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İddiaların ardından İBB’nin, rüşvet istendiği öne sürülen söz konusu otoparkı Çakmak’ın olayın yaşandığını söylediği 2023 yılından bir yıl önce, 2022 yılının yaz aylarında Bakırköy Belediyesi’ne kiraladığı da ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eylül ayında Zeytinburnu’nda düzenlenen mitinginde “Geçmişte büyükelçiliklerimizin illallah dediği bir adam vardı. Bu kişinin adı Celal Çakmak. Bu kişinin işi gücü, ‘yargı üzerinde etkim var’ diyerek dolandırıcılık yapmaktı. Murat Ongun’a ‘20 milyon para verdim’ diye ifade kullandırıldı. Dolandırıcı oldukları biliniyor” ifadelerini kullanmıştı.