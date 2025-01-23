Onlarca insana mezar olmuştu... Grand Kartal Oteli mühürlendi
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel, mühürlendi.
Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı.
Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.
ANA GİRİŞİ KAPISINA MÜHÜR KONULDU!
Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.
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