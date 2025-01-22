Son Dakika... DNA testiyle ortaya çıktı: Otel yangını faciasında can kaybı arttı!

Son dakika haberi... Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirildi.

Son Dakika... DNA testiyle ortaya çıktı: Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 19:10

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.


Etiketler: #Kartalkaya #Otel #Yangın

İlgili Haberler

Cenazeye Özgür Özel de katıldı: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Özgür Özel de katıldı: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren, son yolculuğuna uğurlandı
Çağla Şıkel’den Kartalkaya’daki yangın faciasına tepki: 'Düşündükçe deliriyorum'

Çağla Şıkel’den Kartalkaya’daki yangın faciasına tepki: 'Düşündükçe deliriyorum'
Son Dakika... Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!

Son Dakika... Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler