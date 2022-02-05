Onur Anıtı saldırganı suçunu itiraf etti: 'Tahammül edemiyorum'

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Şüphelilerin kaçtığı aracı güvenlik kamerasından tespit eden polis, plakadan yola çıkarak kuzenler B.F. ile C.R.F.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, altı farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu da tespit edildi. Şüpheliler hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.R.F. ve B.F. “Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Şüpheli C.R.F’nin ifadesinde, “Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli’ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli’nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.’nin Atatürk Anıtı’na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk’ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.’den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F ile araca bindik ve olay yerinden kaçtık” ifadelerini kullandı.