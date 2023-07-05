Onur Şener davasında karar verildi: "İtiraz edeceğiz"

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:53

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:53

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36) ve Semih Soyalp (36) ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. 5 saate yakın süren davada karar açıklandı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar Soyalp, Gündüz, Erberk hakkında ise beraat kararı verdi. Karara göre 2 isim 18 yıl 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalabilecekler. Şener'in avukatı Doğan Erkan kararı Cumhuriyet'e değerlendirdi.

YARGITAYIN ÖLÇÜTLERİNE AYKIRI

"İki sanık hakkında kasten adam öldürülmesinden ceza verilmesi olumludur ancak erkek sanıklardan birinin eyleme iştirak noktasında mahkeme heyeti arasında oy birliği oluşamamış. Başkan görüşü onun da eylemin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasında aynı cezaya çarptırılması yönündeydi ancak diğer iki üye kişinin eyleme katıldığına dair yeterli delil olmadığı nedeniyle beraat kararı verdi. Ancak Yargıtay'ın öldürme suçunun değerlendirmesine dair ölçütlerine aykırı çünkü birlikte fiili hakimiyet kurdukları çok açık bu nedenle de birlikte ceza almalılardı. İki kadın sanık ise en azından manevi psikolojik bir destek halindeler. Onlar da yardım etme üzerinden ceza almalılardı. Karara itiraz edeceğiz" diyerek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. İSTANBUL