Onur Yaser Can davası görüldü: Dosyaya yeni deliller sunuldu
2010 yılında İstanbul'da gözaltına alınan ve gördüğü işkence gördüğü nedeniyle intihara sürüklenen Onur Yaser Can'ın ölümüne ilişkin davanın 4. duruşması görüldü. Mahkemeye delil olarak, 13 yıl boyunca davaya dahil edilmeyen Onur Yaser Can’ın narkotiğe götürüldüğü günün kamera kayıtları sunuldu.
ODTÜ mezunu Onur Yaser Can’ın, 2010 yılında narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra intihar etmesine ilişkin polisler ve bilirkişinin yargılandığı davanın 4. duruşması bugün 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
5 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Tutuksuz 5 sanıktan 3’ünün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında “işkence” ve “intihara yönlendirme” suçlarından suç duyurusunda bulunulması talebinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verdi. Taraflar, mütalaaya karşı savunma yapmak amacıyla süre istedi. Dava 5 Haziran saat 10.00’a ertelendi.
YENİ DELİL SUNULDU
3 Şubat’ta görülen son duruşmada dinlenen tanıklar Baki Burak Acıl, Selda Taşkın ve Emrah Özgün SEGBİS’te yaşanan aksaklık nedeniyle yeniden dinlendi.
Can Ailesi'nin avukatları tarafından mahkemeye delil olarak, 13 yıl boyunca davaya dahil edilmeyen Onur Yaser Can’ın narkotiğe götürüldüğü günün kamera kayıtları sunuldu. Görüntülerde polis memurlarının Can’a el kaldırdıkları ve baskıcı tutum sergiledikleri görüldü.
"İĞNEYLE KUYU KAZDIK"
Duruşma sonrası basın açıklamasında bulunan Can’ın kardeşi Ezgi Can, şu ifadeleri kullandı:
“13 yıldır bir türlü delil olarak dikkate alınmayan elimizdeki narkotik büroya ait giriş çıkış kayıtlarını mahkemeye sunduk. Bu kayıtlara göre sanık polislerin yıllardır Can’ın yakalanmasında bulunmadıklarını, evrakta sahtecilikle alakalarının olmadığı şeklindeki yalan beyanlarını kanıtlar nitelikte bir delildi. Savcı sanıkların evrakta sahtecilikle ilgili dahli olduğunu beyan etti ve ceza almaları için mütalaa verdi. 13 yıldır ne anneciğim ne de babacığım bu duruşmayı görebildi. Biz iğneyle kuyu kaza kaza bu noktaya geldik.”
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