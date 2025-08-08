Onur Yürüyüşü davasında 2 sanık tahliye edildi, 51 kişinin adli kontrol kararı kaldırıldı

29 Haziran'da Ortaköy'de gerçekleştirilen 23’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 53 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan Hivda Selen, Sinem Çelebi ve Doğan Nur tutuklanırken, 50 kişi de yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklulardan Doğan Nur’un geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti. 2'si tutuklu 53 kişinin, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridor duruşma saati öncesinde bariyerle kapatılırken, duruşmaya mahkeme tarafından, avukat ve izleyici kısıtlaması getirildi. Gazeteciler de duruşma salonuna alınmadı. Avukatlar, bu uygulamaya tepki gösterdi, duruşmaya ara verildi. Mahkemenin tutuklu sanıklar için 3 avukat ile Ankara ve İstanbul Barolarından gözlemcilerin salona alınmasına karar vermesi üzerine duruşma yeniden başladı.

“LEZBİYEN” YAZAN TİŞÖRTLE ADLİYEYE ALINMADI

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen 1 kişi, üzerinde bulunan tişörtte yer alan yazıda “lezbiyen” kelimesi geçtiği gerekçesiyle adliyeye alınmadı. Bir süre adliyenin polis noktasında bekletilen kişi daha sonra tişörtünü değiştirerek adliyeye girebildi.

2’Sİ TUTUKLU 5 SANIK DİNLENDİ

Mahkeme, bugünkü duruşmada aralarında tutuklu Hivda Selen ve Sinem Çelebi’nin de bulunduğu 5 sanığın ve avukatlarının savunmaları dinledi. Duruşma salonuna alınmayan diğer sanıklar ve avukatları ile desteğe gelen vatandaşlar ise duruşma sırasında dışarıda bekledi. Savcı, iki sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ, ADLİ KONTROLLER KALDIRILDI

Savunmaların tamamlanmasının ardından hakim, 2 tutuklu kişinin tahliyesine ve 51 kişinin adli kontrolünün kaldırılmasın karar verdi. Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi. Karar, salon dışında bekleyen sanıklar ve duruşmayı bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı.

Polat: "Hivda ve Sinem, Onur Yürüyüşü’nü bugün bir kez daha mahkeme salonunda savundular”"

Duruşmayı takip eden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SDGF) Eşbaşkanı Berfin Polat, adliye önünde açıklama yaptı. Polat, haklarında tahliye kararı verilen Hivda Selen ve Sinem Çelebi hakkında, “Onur Yürüyüşü’ne katılma ihtimalleri gerekçesiyle tutuklandı. 1 aydır Bakırköy Kadın Kapalı hapishanesindeydiler. LGBTİ+’lara dönük sistematik bir devlet saldırısıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde gökkuşağının tüm renklerini, yaşamı her yerde savundular. Onur Yürüyüşü’nü bugün bir kez daha mahkeme salonunda savundular” dedi.