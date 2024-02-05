Operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL...
Niğde'de yapılan operasyonda, değeri 4 milyon TL olan 27 adet araç motoru ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 adet çeşitli markalarda araç motoru ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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