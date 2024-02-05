Operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL...

Niğde'de yapılan operasyonda, değeri 4 milyon TL olan 27 adet araç motoru ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:06
Operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL...
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 adet çeşitli markalarda araç motoru ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 


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