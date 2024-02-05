Operasyonda ele geçirildi: Piyasa değeri 4 milyon TL...

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:06

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:07

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 adet çeşitli markalarda araç motoru ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.