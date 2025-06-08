Operasyonlara karşı bayramlaşmayı yurttaşlarla yapan CHP, haksızlıkları sokakla konuşuyor: ‘Yurttaş yapılan suçlamalara inanmıyor’

Partililerine yapılan operasyonlar sonrası siyasi partilerle bayramlaşmayan CHP’nin milletvekilleri, memleketlerinde yurttaşlarla buluşuyor. İnsanların Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ve CHP’li belediye başkanlarına yapılan operasyonlara tepkili olduğunu belirten vekiller “Kimse atılan iftiralara inanmıyor. Partiye destek vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Biz de onlara yaz dönemi boyunca mitinglere devam edeceğimizi, Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisleri açmaya başlayacağımızı anlatıyoruz” diyor.

Belediyelerine yapılan operasyonlar sonrası siyasi partilerle bayramlaşmama kararı alan CHP’de milletvekilleri yurdun dört bir yanına dağıldı. CHP’liler memleketlerinde partilerinin il ve ilçe binalarında yurttaşlarla bayramlaştı. Bayram sohbetlerini Cumhuriyet’le paylaşan vekiller, en çok konuşulan konunun belediyelere yapılan operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu gibi tutukluluğu süren siyasiler olduğunu belirtti. Vekiller, yurttaşların “CHP’ye düşman hukuku uygulanıyor” yorumlarını yaptığını ve “Baskı daha da artacak” endişesini taşıdığını aktardı. Kendi ilindeki bayramlaşma programlarını anlatan CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Ceylan “Üyelerimiz baskının artacağını görüyor ama bunun onları yıldırmayacağını, destek vermeye hazır olduklarını söylüyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Bu süreci AKP’nin son çırpınışları olarak görüyoruz. Bu da bizi daha da bir araya getirmiş durumda. Kimse atılan iftiralara inanmıyor” dedi. Buna karşı yurttaşlarla yaz döneminde yapmayı planladıkları eylemleri de paylaştıklarını aktaran Ceylan “Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofislerimizi açacağımızı söylüyoruz. Parti programımızı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra da hükümet programı çalışmaları olacak. Yaz dönemini bu çalışmalarla geçireceğimizi söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda gelecek hafta Ankara’da ilk Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nin açılacağı da belirtildi.

‘MİLLET ADALETSİZLİĞİ GÖRÜYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, son dalga kapsamında operasyon yapılan Adana’nın Ceyhan ve Seyhan belediyelerine yaptığı ziyaretleri aktardı. “Hepimiz için keyifsiz bir bayram” diyen Bulut, “Bayram öncesi gerçekleştirilen operasyonlarla insanlar ailelerinden koparıldı, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yapının kararları uygulandı. Ortada bir yargı süreci değil, siyasi bir mühendislik projesi var. İftiralarla, algı operasyonlarıyla yürütülen bu süreç, toplumu sindirme, muhalefeti susturma girişimidir” ifadelerini kullandı. Bulut, “Millet, bu yapılanların adil olmadığını, hukuki değil, siyasi olduğunu görüyor. Demokratik siyaset yapanları hedef haline getirerek halkın iradesine darbe vurmaya çalışıyorlar. Biz bu hukuksuzluklara teslim olmayacağız. Hukuku da sandığı da halkın iradesini de sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.