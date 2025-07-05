Operasyonların yeni adresi: Antalya

CHP’yi hedef alan operasyon dalgalarının yeni hedefi bu kez Antalya oldu. Antalya’da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “haksız menfaat temin etme” ve “yolsuzluk” adı altında yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı. Operasyon üzerine partililer belediye binası önünde toplanmaya başlarken, çevik kuvvet ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Belediye Başkanı CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında belediye başkanıyla beraber 3 başkan yardımcısı, 3 belediye meclis üyesi, bazı iş insanları ve Manavgat Belediye Başkanı Kara’nın yeğeninin de olduğu belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, operasyonla ilgili yetkililerden herhangi bir bilgi alamadıklarını söyledi. Kamacı, “Başkanımız Niyazi Nefi Kara gözaltında. Kendisiyle görüştürmüyorlar. Belediye yetkililerinde de gözaltılar olduğunu öğrendik. Ama isim ve sayı bilemiyoruz” dedi.