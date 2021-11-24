ORC Araştırma son anketi açıkladı: 'Millet' 'Cumhur'u geride bıraktı
ORC Araştırma, gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40'ı Cumhur İttifakı partilerine, yüzde 41,2'si ise Millet İttifakı partilerine oy vereceğini belirtti.
ORC araştırma, 17-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarınıı açıkladı.
Açıklanan ankete göre; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 41,2 ile yüzde 40 oranındaki AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
Açıklanan ankette partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu:
AKP: Yüzde 30,9
CHP: Yüzde 25,7
İYİ Parti: Yüzde 15,5
MHP: Yüzde 9,1
HDP: Yüzde 8,4
DEVA Partisi: Yüzde 3,7
GELECEK Partisi: Yüzde 2,5
SAADET Partisi: Yüzde 1,3
Diğer partiler: Yüzde 2,9
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