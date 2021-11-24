ORC Araştırma son anketi açıkladı: 'Millet' 'Cumhur'u geride bıraktı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:56

ORC araştırma, 17-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarınıı açıkladı.

Açıklanan ankete göre; CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, yüzde 41,2 ile yüzde 40 oranındaki AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

Açıklanan ankette partilerin oy dağılımı ise şöyle oldu: