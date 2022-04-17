Son anket yayımlandı: Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) son anket araştırmasını yayımladı. Araştırmada Cumhur İttifakı'nın geçen ay oy oranının yüzde 46'dan yüzde 42,9'a gerilediği ortaya çıktı.
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), ocak ayında 2 puanlık artışla oyunu yüzde 46'ya çıkaran Cumhur İttifakı'nın mart ayında yüzde 42,9'a gerilediğini belirtti.
Ankette, olası senaryolara göre ittifakların çıkarabileceği milletvekili sayıları da ölçüldü.
TEAM'ın anket sonucuna ilişkin açıklaması şöyle:
"MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI KRİTİK EŞİKTE"
"TEAM-SEP sınıflandırma sistemiyle il bazında elde ettiğimiz veriler ve hesaplamalara göre milletvekili dağılımı kritik eşikte. Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde oy oranının yüzde 44 ya da üzerinde olduğu bir resimde, belli senaryolarda 300’ün üzerinde vekil sayısına erişebiliyor.
Millet İttifakı’nın (Mİ) tüm seçim bölgelerinde iki ayrı listeyle, Cumhur İttifakı’nın (Cİ) 28 kritik bölgede tek, diğerlerinde tek ya da iki listeyle girmesi halinde, Cİ 306 vekil kazanıyor. Bu 28 bölgede her iki ittifak da tek listeyle girerse Cİ vekil sayısı 280’de kalıyor.
Tersine, Cumhur İttifakının tüm bölgelerde iki listeyle, Millet İttifakı’nın kritik bölgelerde tek, diğerlerinde iki listeyle girdiği senaryoda, Cumhur İttifakı ancak 262 vekil kazanıyor.
Tüm bölgelerde Cİ iki listeyle, Mİ üç ayrı listeyle girerse, Cİ 295 vekil kazanıyor. Mİ tüm bölgelerde üç ayrı listeyle girerken, Cİ kritik bölgelerde tek, diğerlerinde iki listeyle seçime katılırsa vekil sayısını 312’ye çıkarabiliyor.
"MUHALEFETİN İTTİFAK DAVRANIŞINA BAĞLI"
Sonuç olarak, Cumhur İttifakı'nın yüzde 44 ile meclis çoğunluğunu alma ihtimali var. Bu ihtimal muhalefetin ittifak davranışına da bağlı olacak. Aynı oyu almasına karşın, ittifak davranışındaki farklar nedeniyle Cumhur ittifakının vekil sayısı 262 ile 312 arasında değişebilir."
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