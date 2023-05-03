ORC'den son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
Kamuoyu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gün sayarken ORC Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3,4 puan fark attı.
ORC Araştırma Şirketi, seçime 11 gün kala son seçim anketini açıkladı. Anket, 29 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde 41 ilde 3 bin 950 kişi ile yüz yüze yapıldı. Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3,4 puan fark atıyor.
ORC'nin anketinden sonuçlar şöyle:
•Kılıçdaroğlu Yüzde 48,0
•Erdoğan Yüzde 44,6
•İnce Yüzde 4,3
•Oğan Yüzde 3,1
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