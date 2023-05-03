ORC'den son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:33

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:39

ORC Araştırma Şirketi, seçime 11 gün kala son seçim anketini açıkladı. Anket, 29 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde 41 ilde 3 bin 950 kişi ile yüz yüze yapıldı. Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Anketin sonuçlarına göre, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3,4 puan fark atıyor.

ORC'nin anketinden sonuçlar şöyle:

•Kılıçdaroğlu Yüzde 48,0

•Erdoğan Yüzde 44,6

•İnce Yüzde 4,3

•Oğan Yüzde 3,1