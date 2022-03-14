ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye kötü haber!
Araştırma şirketi ORC, belediye yönetimlerine ilişkin son anket sonucunu yayımladı. Anket sonuçlarına göre Erdoğan'ın her fırsatta övdüğü "AKP belediyeciliği" sınıfta kaldı.
Araştırma şirketi ORC'nin anket sonuçların göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "AK Parti Belediyeciliği" sınıfta kaldı. En başarılı büyükşehir belediyelerinde sadece 1 AKP'li belediye yer aldı.
10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 vatandaş ile yapılan ankette katılımcılara, "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Yurttaşların cevaplarına göre son 3 yılda en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
"En Başarılı İl Belediye Başkanı" sıralaması ise şöyle oldu:
Ankete göre ilçe belediyelerinde ise sıralama şöyle:
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