ORC'nin 'Son 3 yılın en'leri' anketinden AKP'ye kötü haber!

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:07

Araştırma şirketi ORC'nin anket sonuçların göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "AK Parti Belediyeciliği" sınıfta kaldı. En başarılı büyükşehir belediyelerinde sadece 1 AKP'li belediye yer aldı.

10 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde 51 bin 675 vatandaş ile yapılan ankette katılımcılara, "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Yurttaşların cevaplarına göre son 3 yılda en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

"En Başarılı İl Belediye Başkanı" sıralaması ise şöyle oldu:

Ankete göre ilçe belediyelerinde ise sıralama şöyle: