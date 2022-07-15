Orda bir atletizm var, uzakta...

15 Temmuz 2022 Cuma, 12:05

Dünyanın en iyi atletlerinin bir araya geldiği Dünya Atletizm Şampiyonası 15-24 Temmuz tarihleri arasında ABD'deki atletizm sporunun kalbinde, Oregon eyaletinin Eugene kentinde, Oregon Üniversitesi'nin Hayward Field pistlerinde yapılıyor.

Son teknoloji ile yenilen stadyum, 200'den fazla ülkeden Oregon'a gelen yaklaşık 2.000 sporcuya ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Oyunları'nda Jak Ali Harvey, Yasmani Copello Escobar, Yasemin Can, Özkan Baltacı, Ekaterina Guliyev, Ersu Şaşma ile altın Ramil Guliyev'le 1 altın bir gümüş çıkararak, müthiş bir başarı yakalayan, toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla dönerek atletizm madalya sıralamasında zirveye çıkan Türk atletizmini önemli bir sınav bekliyor.

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 7 atletle yarışacak olan Türkiye, bir dönem skandallarla anılan Türk Atletizmi'nin gerek dışardan katılan, gerekse yetenekli genç kuşağın öz evlatlarıyla, rüştünü ispat etmeye çalışacak. Önce atletlerimizin programına (TSİ) bakalım:

15 Temmuz 23:15 Meryem Bekmez – 20km yürüyüş

16 Temmuz 04:10 Şilan Ayyıldız – 1500m seçme

2. GÜN

16 Temmuz 20:30 Tuğba Danışmaz – Üç adım seçme

16 Temmuz 21:25 Mikdat Sevler – 110m engelli seçme

16 Temmuz 23:20 Yasmani Copello – 400m engelli seçme

17 Temmuz 05:05 Şilan Ayyıldız – 1500m yarı final (Seçmeyi geçerse)

3. GÜN

18 Temmuz 03:05 Mikdat Sevler – 110m engelli yarı final (Seçmeyi geçerse)

18 Temmuz 04:03 Yasmani Copello – 400m engelli yarı final (Seçmeyi geçerse)

18 Temmuz 05:30 Mikdat Sevler – 110m engelli final (Finale kaldığı taktirde)

4. GÜN

19 Temmuz 04:20 Tuğba Danışmaz – Üç adım atlama final (Finale kaldığı taktirde)

19 Temmuz 05:50 Şilan Ayyıldız – 1500 metre final (Finale kaldığı taktirde)

5. GÜN

20 Temmuz 05:50 Yasmani Copello – 400m engelli (Finale kaldığı taktirde)

6. GÜN

21 Temmuz 01:20 Eda Tuğsuz – Cirit atma seçme

8.GÜN

23 Temmuz 03:05 Ersu Şaşma – Sırıkla atlama seçme

23 Temmuz 04:20 Eda Tuğsuz – Cirit atma final (Finale kaldığı taktirde)

10. GÜN

25 Temmuz 03:25 Ersu Şaşma – Sırıkla atlama final (Finale kaldığı taktirde)

Programın ardından atletlerimize bir göz atalım. Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ilk heyecanı milli yürüyüşçü Meryem Bekmez ile yaşayacak. Meryem, Eugene 2022’nin ilk günü olan 15 Temmuz’da TSİ 23:10’da 20 kilometre yürüyüş müsabakasında sahne alacak.

Büyüklerde ikinci kez Dünya Şampiyonası deneyimi yaşayacak olan 21 yaşındaki Bekmez, zorlu rakipler arasında ilk 10’a girme mücadelesi verecek. 20 kilometre yürüyüşte 1:28:48’lik dereceyle Türkiye rekorunu da elinde bulunduran Bekmez, son olarak geçen yıl Olimpiyat Oyunları’nda yarışmış ve 22. sırada finish görmüştü.

2017 Dünya ikincisi Yasmani Copello üst üste dördüncü kez Dünya Şampiyonası’nda yarışacak. Yasmani, daha önceki üç katılımında da 400m engellide finalde yarışmış, 2017’de ise gümüş madalya kazanmıştı. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya alırken, 48.27 yapan Jasmani en iyi derecesini Tokyo'da tekrarlamış ve 47.81 yaparak finalde 6.cı olmuştu.

Genç yeteneğimiz Ersu Şaşma, Sırıkla Atlama Dünya rekortmeni Armand Duplantis ile birlikte finalde yarışabilirse bize yeni bir gurur yaşatacak. 20 Mart'ta Dünya rekorunu salonda 6.20'ye geliştiren 6.19'luk uçan İsveçli'nin yanında ay yıldızı görmek heyecan katacak. Olimpiyat tarihimizin sırıktaki ilk finalisti Ersu, Tokyo'da 5.70 ile finale kalırken, Akdeniz Oyunları'nda Oran'da 5.75 ile birincilik kürsüsüne çıktı. 12 Haziran'da Bursa'da Süper Lig'de, 15 Haziran'da Orhan Altan Atlamalar Kupasi'nda Ankara 5.80 atladı.

Tokyo'da 64.56 ile altını boynuna takan Avustralyalı Kelsey - Lee Barber'ın kraliçelik tahtında oturduğu Kadınlar Ciriti'nde bizim de bir prensesimiz var. Tokyo'da finale kaldığı yetmezmiş gibi 64 m. net ile madalyayı kılpayı kaçıran, 2024 Paris'te kürsü beklediğimiz Eda Tuğsuz... Bu yıl 25 yaşına basan ve giderek deneyim kazanan Eda, Oran'da 59.30 atarak, Sırp Adriana Vilagos'un (60.22 m.) ardından Akdeniz ikincisi oldu. Azerbaycan'da 2017'de İslam Oyunları'nda 67.21'e ulaşmayı başaran Eda'nın performansı merakla bekleniyor.

Üç adım atlamada Türkiye Rekortmeni ve U23 Avrupa Şampiyonaları tarihinde altın madalya kazanan ilk sporcumuz, genç yeteneğimiz Tuğba Danışmaz, 25 Haziran'da Bursa'da 14.42 m. atladı. Ne var ki rüzgar hızı +2.3'dü. Tuğba 14 Haziran'da Romanya'da 14.07 m. atlayarak formda olduğunu kanıtladı. Daha önce 11 Haziran'da Süper Lig'i 14.15 ile kazanan Tuğba, Mayıs sonunda da Olimpik Deneme Yarışmaları'nda da 14.27'ye ulaşmayı başarmıştı. 22 yaşındaki genç yeteneğimiz Akdeniz Oyunları'nda ise 14.05 ile gümüş madalyayı boynuna taktı.

110 m. engelli ve 60 m. engellide büyükler ve 23 Yaş Altı Türkiye rekorlarını elinde bulunduran 24 yaşındaki Mikdat Sevler, bu zor ve teknik branşta, güçlü rakipleri arasında final kovalamaya çalışacak. 25 Haziran'da Bursa'da 13.36 yaparak formunun zirvesine ulaşan ve rekorunu tazeleyen Mikdat, Akdeniz Oyunları'nda 13.40 ile yarı finali geçerken, finalde 13.57 ile dördüncü oldu.

Balkanlar'da fırtına gibi esen 1.500 m.deki kadın atletimiz Şilan Ayyıldız da güçlü rakipleri arasından sıyrılmaya çalışacak. Şilan, 8 Haziran'da Finlandiya'da 14 atlet arasında koşulan Motonet Grand Prix'de 4:12.69'luk derecesiyle birinci olurken, 22 Haziran'da da 4:17.27 ile Balkan Şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa'da Montreuill'de 2 Haziran'da 4:10.59 ile sezonun en iyi derecesine ulaşan Şilan, Akdeniz Oyunları'nda ise 4:14.45'lik derecesi ile yarışı 5.ci bitirdi.

Bakalım atletlerimiz bize yeni gurur sayfaları yazacaklar mı? Hepsine başarılar diliyoruz.

Ne sonuç alırsa alsınlar, hangi kaynaktan gelirse gelsinler, onlar atletizme gönül vermiş, ay - yıldızın gölgesinde yarışan bizim çocuklarımız.