Ordu’da Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar’ın basın açıklamasını sabote ettiği öne sürüldü: ‘Maden şirketiyle temas’ iddiası

Dünyaca ünlü menderesleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Aybastı Perşembe Yaylası ile Aybastı-Korgan yaylalarını kapsayan bölgede, Taşzemin Madencilik tarafından planlanan altın madeni sondaj çalışmalarına karşı bugün yapılması planlanan ortak basın açıklaması iptal oldu.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın, ortak açıklamada Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile AybastıKorgan-Kabataş Yaylaları Platformu’nun bulunmaması şartını ileri sürmesi üzerine açıklamadan vazgeçildiğini duyurdu. Gönül, İzzet Gündoğar’ın maden firmasının temsilcileriyle görüştüğüne dair güçlü duyumlar olduğunu, hatta sosyal medyadan paylaşıp daha sonra sildiği fotoğraflar bulunduğunu iddia etti. Gönül, Gündoğar’ın “Korgan belediye başkanı, Kabataş belediye başkanı, siyasiler, milletvekilleri olmayacak” şartlarını da ileri sürdüğünü söyledi.

‘MESAJ VERME ÇABASI’

Gündoğar’ın bu şartlarının ardından çevre örgütleri ve platform temsilcilerinin bir araya gelerek bir metin hazırladığını anlatan Gönül, metnin belediye başkanına iletildiğini ancak kendilerine herhangi bir yanıt verilmediğini söyledi. Bu durumu “birilerine mesaj verme” çabası olarak yorumlayan Gönül, “Kendisi sondaj firmasıyla görüşmüş, Twitter hesabında resimleri var. Sonra silmiş. Her taraftan söylenti varken, maden firması alana gelmişken, görüşmeler yapıyorken o görüntüyü niye attı? Bu bizim kuşkularımızı güçlendiren bir durum” dedi.

Diğer belediye başkanlarının (özellikle Korgan Belediyesi) maden mücadelesinde fiilen yer aldığını, kaçak sondaj makinelerini mühürlediklerini ve halkın yanında durduklarını belirten Gönül, “İzzet Gündoğar orada madene karşı mücadele edenlerin önünü alabilmek için karşıymış gibi yapıyor. Yaylayı korumak isteyen vatansever insanları kötülüyor. Ne yazık ki gerçek olmayan beyanlarda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Gönül, “Biz partizanlık yapmıyoruz. Ortak mücadelemiz belli. Destek vermek istiyorsan, buyur gel diyoruz. Ama ‘Şu olursa gelirim, bu olursa gelirim’ diyerek işi siyasallaştıran İzzet Gündoğar’dır. O koltuğu beş yıllığına aldı, beş yıl sonra gidecek. Ama bu yaylalar hepimizin, bu mücadele hepimizin” diye konuştu.