Ordu’da betonlaşmaya karşı 61 günlük çadır nöbeti sona erdi

Ordu Çevre Derneği Başkanı (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, 1 Kasım 2025 tarihinde çadır nöbetini başlattıklarını, sürecin çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve derneklerin desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Gönül, "Ordu Çevre Derneği ve bileşenleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bugüne kadar omuz omuza yürüttük. Yine aynı şekilde, tüm bileşenlerimizle birlikte buradayız. Bu çadırı birlikte kurduk, birlikte kaldırıyoruz. Bundan sonraki mücadeleyi de hep birlikte sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gönül, İmar planı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu bölgede; bilim insanlarının, alanın vahşi döküm yapılmış ve çöp sahası olması nedeniyle ciddi tehlike oluşturduğunu, zeminin doğal değil yapay bir çöp yığını olduğunu ve olası bir doğal afette burada yapılacak herhangi bir yapının büyük risk taşıdığını ortaya koyan raporları olmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, adeta yangından mal kaçırır gibi hiçbir uyarıyı ve ölçütü dikkate almadan çalışmalara devam ettiğini aktardı.

"Tek bir kurumdan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi görmedik"

Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelen belediyenin, sahada kendiliğinden oluşmuş bir doğa mucizesini, kuşlar dâhil birçok canlıya ev sahipliği yapan bu yeşil alanı betonlaşmaya açtığını ve ihale sonrası "çöp temizleme" adı altında çalışmaların sürdürüleceğini söyleyen Gönül, şöyle devam etti:

"Ancak temizlendiği söylenen çöpler, ihale koşullarına aykırı biçimde Ünye İlkez Mahallesi’ne taşınmakta; herhangi bir rehabilitasyon yapılmadan yerleşim alanlarına dökülerek halk sağlığını tehdit eden, yasal olmayan faaliyetler yürütülmektedir. Bizler diyoruz ki; bilim, hukuk ve halkın talepleri, şirketlerin ve kurumların çıkarlarından önce gelir. 1 Kasım’dan bu yana, 60 gündür bu alanda 7 gün 24 saat nöbet tutuyoruz. İçerisinde kimyasal ve tıbbi atıkların, asbestli inşaat atıklarının bulunduğu ve adeta saatli bomba niteliği taşıyan bu çöplerin, arıtılmadan nereye döküldüğünü ve hangi bölgeleri tehlike altına soktuğunu takip etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki canlılığın savunucusu olduğumuzu anlatmak için halkla ve kurumlarla bir araya geliyoruz. Çevre illerden gelen ziyaretçiler de dâhil olmak üzere yüzlerce insanla buluştuk, binlerce imza topladık. Ancak tek bir kurumdan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden ilgi görmedik. Anlıyoruz ki daha da yakınlarında olmamız gerekiyor. Eğer sizler bizleri görmezden gelirseniz, bizler sizlerin göreceği yerlere geliriz. Bugün bu alandaki nöbetimizi sonlandırıyoruz. Ancak eylem ve etkinliklerimizi farklı biçimlerde sürdürerek; görmeyen gözlere görünmeye, duymayan kulaklara duymaya, anlamamakta ısrar edenlere anlatmaya geliyoruz. Bizler; Ordu’nun doğasını sevenler, tüm canlılara saygı duyanlar olarak; ırmaklarımızı, yaylalarımızı, kıyılarımızı ve Melet Havzası’nı beton ve ranta teslim etmeyeceğiz. Betona boğulmuş bir şehir değil; yeşil alanlarıyla, deniziyle, doğasıyla yaşam bulan, canlıların birlikte var olabildiği bir Ordu istiyoruz. Bunun için mücadelemiz devam edecek."