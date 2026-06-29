Ordu’da denizde kayboldu: Aytekin’i arama çalışmaları 2. gününde

Olay, dün Atatürk Mahallesi’ndeki Ayanikola Sahili’nde meydana geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin dün bir günlüğüne yasaklandığı kentte Aytekin Ergin, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Ergin, dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda ilk gün sonuç alınamadı.

Ekiplerin, Aytekin Ergin’i arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Ekipler, deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde geniş alanda tarama faaliyetlerini sürdürüyor.