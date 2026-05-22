Ordu’da doğa talanına karşı çağrı

Ordu’nun yaylaları madencilik tehdidi altında. Açılan yollar, yapılan sondajlar ve kesilen alanlar yalnızca bugünü değil, geleceği de tehdit ediyor.

919. Aybastı Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşlerinin yapılacağı 25 ve 26 Temmuz tarihinde yurttaşlar maden arama ruhsatının iptali için Perşembe Yaylası’na davet edildi.

Açıklamada “Aybastı-Korgan-Kabataş yaylalarında 240 adet sondaj alanı bulunan 4 grup maden sahası, tüm Türkiye’de olduğu gibi doğayı, tüm canlıları yok edecek ve bölge insanını zehirleyecek bir projedir. Mücadele ettiğimiz şirketlerin çokuluslu destekleri var, yerel de ve genel de işbirlikçileri mevcut. Bu yüzden kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz felsefesi ile herkesi mücadeleye çağırıyoruz” dendi.