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Ordu'da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

Ordu'da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

23.06.2026 19:18:00
Güncellenme:
DHA
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Ordu'da kadın cinayeti: Eşini öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

Ordu'nun Kumru ilçesinde Serkan S., tartıştığı eşi Emine S.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında ağır yaralanan Celil A. hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli jandarmaya giderek teslim oldu.
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Ordu'nun Kumru ilçesinde, Serkan S., tartıştığı eşi Emine S.'yi bıçaklayarak öldürdü, Celil A.'yı ise ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi Halil Sıtkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan S. ile eşi Emine S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Serkan S., eşi Emine S.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine S., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emine S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olay sırasında Celil A. da bıçaklanarak ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Celil A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Eşini bıçaklayan Serkan S., olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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