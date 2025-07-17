Ordu’da karadeniz fıkrası gibi olay: AKP’li belediye camiyi çaldığı gibi malzemeden de çalmış

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 2022 yılında, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu ileri sürülen tarihi Eskiköy Ahşap Camisi’nin ‘kaybolduğunu ve çalındığını’ gündeme getirdi. Ordu Büyükşehir Belediye (OBB) Başkanı AKP’li Mehmet Hilmi Güler ise, Adıgüzel’in ortaya koyduğu bilgiyi hedef alarak caminin ibadete açık olduğunu, kayıp caminin bulunduğunu söyledi. Adıgüzel’in çalınan camiye ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıgüzel’i haklı, Güler’in söylemlerini ise boşa çıkardı. Adıgüzel, “Camiyi çalmışlar demiştim. Meğer sadece camiyi çalmamışlar, malzemeden de çalmışlar” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 2022 yılında, Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu ileri sürülen tarihi Eskiköy Ahşap Camisi’nin ‘kaybolduğunu ve çalındığını’ gündeme getirdi. Adıgüzel, AKP’li Büyükşehir Belediyesi (OBB) tarafından restore edilmesi için ihale edildiğini, ihaleyi alan şirketin caminin tahtalarını söküp, restorasyonu yarıda bıraktığını belirtti. 2021 yılında restorasyonu sona ermesi gereken caminin bulunduğu yeri ziyaret eden Adıgüzel, bomboş bir iskeletle karşılaşıp o anları fotoğraflarla belgeledi.

AKP’Lİ BAŞKANDAN ‘ŞAKA GİBİ’ SAVUNMA

AKP yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediyesi ise, camide “kapsamlı bir çalışma” yapılacağını ileri sürdü. Adıgüzel, sözde restorasyonu 2024 yılının sonlarında tamamlanan camiye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Adıgüzel, önergeyle kayıp ya da alıkonulan orjinal parçaların nerede olduğu, çürüyen-zarar gören bölümlerle ilgili firmaya kamu zararı açısından bir tazminat çıkarılıp çıkarılmadığı, neden hâlâ daha bu haliyle dahi bitirilemediği, OBB içinde ihmali ve dahli olanların soruşturulması gibi maddelerle sürecin tüm yönleri ile araştırılmasını istedi. AKP’li Başkan Mehmet Hilmi Güler ise, haziran ayı belediye meclis toplantısında camiye ilişkin yaptığı konuşmasında CHP’li Adıgüzel’in ifadelerini hedef aldı. Güler, “Size bir espri yapayım; Önemli bir siyasi arkadaşımız ‘bu camii çalındı’ dedi. Şu anda cami ibadete açık. Çalınan camii bulundu” dedi.

BAKANLIK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Adıgüzel’in öngergesine karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen yanıt, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin cami restorasyonundaki hatalarını ortaya koydu. Güler’in söylemlerini ise boşa çıkardı. Önergeye 8 Temmuz’da verilen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamaların onaylı projeleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığına veya Cami'nin onarım sürecinin tamamlandığına dair uygulama ve denetleme yetkilisi olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile proje müellifi raporunun Kurul Müdürlüğüne iletilmemiş olması sebebiyle söz konusu Cami'de Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme yapılmış olup yapılan incelemeler Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanmıştır. Kurulun 26.03.2025 tarihli bahse konu kararı ile; ‘tescilli ahşap Cami'nin devam eden esaslı onarım uygulamasında onaylı restorasyon projesine kısmen aykırı olarak imalatlar yapıldığı görüldüğünden uygulamayı yapan ve yaptıranların uyarılmasına, uygulamaların onaylı restorasyon projesinde verilen detaylara uygun olarak 6 ay içerisinde, proje müellifinin sorumluluğunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde düzeltilmesine, uygulamanın verilen süre sonunda düzeltildiğine/düzeltilmediğine dair raporların Kurula iletilmesinden sonra projeye aykırı imalatların yasal boyutunun değerlendirilmesi gerektiği’ hükmüne varılmıştır.”

‘GÜLER’İN BENDEN ÖZÜR DİLEMESİ GEREK’

CHP’li Adıgüzel, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Adıgüzel, “Ne diyorsak o.. Bir Karadeniz fıkrası vardı ‘Ha şimdi ne oldi’ diye. Aynen o hesap. Camiyi çalmışlar demiştim. Meğer sadece camiyi çalmamışlar, malzemeden de çalmışlar. Ben belgesiz, bilgisiz konuşmam, benimle polemiğe girecek arkadaşların da bunu böyle bilmesi, ona göre konuşması lazım. İşte böyle utanırsınız. Şimdi Hilmi Güler'in aynı belediye meclisinde çıkıp benden özür dilemesi gerek. Sadece kendisi de değil para ile tuttuğu ‘Troll sürüsü’ var, bu konuda aleyhimde yazarak hep beraber aynı telden çalmışlardı. Şimdi topyekün düzeltme yayınlasınlar, haydi geri bas” dedi.