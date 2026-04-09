Ordu’da maden şirketlerine karşı ‘pasif’ direniş çağrısı

Meydanda kalabalığa seslenen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel de oda üyelerine maden firmalarına karşı “pasif direniş” çağrısında bulundu.

Karlıbel, “Buraya gelen firmalara lütfen lojistik destek vermeyin. Akaryakıt vermeyin, gıda vermeyin, yemek satmayın!” çağrısında bulundu.

Ordu Doğa ve Ortak Akıl Platformu ile Ordu Ulubeyliler Derneği öncülüğünde düzenlenen ve çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu basın açıklamasında temel karşı duruşun madenciliğe değil, doğayı ve yaşamı hiçe sayan vahşi madenciliğe yönelik olduğu vurgulandı.

Ordu Doğa ve Ortak Akıl Platformu Sözcüsü Osman Karaca, dünyada madenciliğin bağımsız denetim ve halkın onayıyla yapıldığını belirtti.