Ordu'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

30.01.2026 15:06:00
DHA
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Operasyonda; 89 sentetik hap, 16,8 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 ecstasy hap ele geçirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ocak'ta Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda; 89 sentetik hap, 16,8 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 ecstasy hap ele geçirildi.

14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

