Ordu halkı betonlaşmaya karşı bir aydır nöbette

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde çeşitli parti, sendika ve derneklerin oluşturduğu platform, üçüncü büyük yürüyüşü gerçekleştirerek taleplerini bir kez daha haykırdı.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin imar değişikliğine karşı açtıkları davada, değişikliğin Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtti.

Projeye ilişkin açılan ihale iptali davasının da üst mahkemeye yaptıkları itiraz sonucu lehlerine sonuçlandığını ve davanın yeniden görüleceğini açıkladı.

Görnaz, “Burası kuşların konaklama ve göç yolu üzerinde olduğu için de korunmalıdır. Sadece dört günlük gözlemle alanda 126 çeşit kuş tespit edildi” dedi.