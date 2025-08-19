Ordu'nun plaka kodu ne? Ordu'nun plaka numarası kaç? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri...



Ordu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ORDU'NUN PLAKA KODU NEDİR?

Ordu’nun plaka kodu 52 olup, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen kodlarından biridir.

Ordu’da araç plakaları, 52 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ordu Plaka Kodunun Anlamı

Ordu’nun plaka kodu olan 52, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

52 sayısı, hem şehirle hem de Karadeniz Bölgesi’yle özdeşleşmiş plaka kodları arasında öne çıkar.

Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Ordu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Ordu İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Akkuş 52 AC

Altınordu 52 A, 52 AB, 52 AE

Aybastı 52 AY

Çamaş 52 ÇA

Çatalpınar 52 CP

Çaybaşı 52 ÇB

Fatsa 52 F, 52 FA

Gölköy 52 G

Gürgentepe 52 GR

İkizce 52 İ

Kabadüz 52 KB

Kabataş 52 KA

Korgan 52 K

Kumru 52 KU

Mesudiye 52 M

Perşembe 52 P

Ulubey 52 U

Ünye 52 N, 52 UN