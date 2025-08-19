Ordu'nun plaka kodu ne? Ordu'nun plaka numarası kaç? Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 15:47:00
Ordu’nun plaka kodu yurttaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ordu ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

 


Ordu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ORDU'NUN PLAKA KODU NEDİR?

Ordu’nun plaka kodu 52 olup, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen kodlarından biridir.
Ordu’da araç plakaları, 52 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ordu Plaka Kodunun Anlamı

Ordu’nun plaka kodu olan 52, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
52 sayısı, hem şehirle hem de Karadeniz Bölgesi’yle özdeşleşmiş plaka kodları arasında öne çıkar.

Ordu ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Ordu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Ordu İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Akkuş    52 AC
Altınordu    52 A, 52 AB, 52 AE
Aybastı    52 AY
Çamaş    52 ÇA
Çatalpınar    52 CP
Çaybaşı    52 ÇB
Fatsa    52 F, 52 FA
Gölköy    52 G
Gürgentepe    52 GR
İkizce    52 İ
Kabadüz    52 KB
Kabataş    52 KA
Korgan    52 K
Kumru    52 KU
Mesudiye    52 M
Perşembe    52 P
Ulubey    52 U
Ünye    52 N, 52 UN

 

