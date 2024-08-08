Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Beylerli Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, ikinci kattan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, kurtarılamadı.
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