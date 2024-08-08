Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:21
Ordu'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Beylerli Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, ikinci kattan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, kurtarılamadı.


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