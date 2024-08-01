Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bebek bekliyor

Geçen aylarda sevgilisi Yusuf Yazıcı’nın yanına Fransa’ya taşınan ve bir süre sonra da sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk anne olmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:48
Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bebek bekliyor
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Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen ve Galatasaray’a transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı ile geçen mayıs ayında evlenmiş ve düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayımlamıştı.

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara’daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Pamuk’un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi.

Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen’in Bakü’deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etti.


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