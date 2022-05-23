Ordu’da minibüs fındık bahçesine uçtu: 11 yaralı
Ordu’nun Ulubey ilçesinde minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı.
İlçenin Akpınar Mahallesi’nde seyreden Ali Canlı idaresindeki 52 M 9032 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine uçtu. Kazada 5’i ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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