Ordu’da organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

Ordu’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:30
Ordu’da organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ‘organize suç örgütü üyeliği’ ve ‘6136 SKM’ suçundan yürütülen çalışma kapsamında E.A.G. (17) ve E.E. (18) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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