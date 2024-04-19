Ordu’da organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama
Ordu’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ‘organize suç örgütü üyeliği’ ve ‘6136 SKM’ suçundan yürütülen çalışma kapsamında E.A.G. (17) ve E.E. (18) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslara yönelik yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!