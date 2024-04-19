Ordu’da organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:30

Güncelleme: 19.04.2024 - 13:32

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından ‘organize suç örgütü üyeliği’ ve ‘6136 SKM’ suçundan yürütülen çalışma kapsamında E.A.G. (17) ve E.E. (18) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.