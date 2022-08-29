Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

İHA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:11
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
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Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde F.K.’nin kullandığı 52 M 044 plakalı yolcu minibüsü ile A.Ç. idaresindeki 34 BRL 060 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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