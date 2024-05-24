‘Organ bağışı insanlığa katkıdır’

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:21

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:21

Türkiye’de organ bağışı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar artıyor. Son olarak sanatı bazı tedavi süreçlerine entegre ettiklerini belirten Memorial Sağlık Grubu, organ bağışı farkındalığına dikkat çekmek için Ressam Banu Sağnak Erten’in eserlerinden oluşan “Hayata Devam” adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde 22 Mayıs Çarşamba günü ziyarete açılan ve 10 Haziran’a kadar sürecek serginin lansmanında, ‘Organ Bağışında Farkındalık’ panel programı da gerçekleştirildi. Panelde konuşan Prof. Dr. K. Yalçın Polat, organ naklinde teknolojik yenilikleri takip ederek güncel cerrahi yöntemlerini uyguladıklarını belirterek, “Türkiye’de ilk kez karaciğer nakli vericisinden organ alımı işlemini “da Vinci robotik cerrahi” ile gerçekleştirdik. Canlıdan organ nakli ameliyatlarında en büyük fedakarlığı yapan donörlerin karaciğerlerinin bir parçası, robotik minimal invaziv cerrahi tekniği ile alınarak sevdiklerine nakledildi” dedi.

Türkiye’nin organ naklinde çok önemli yol kat ettiğini vurgulayan ve bu alanda kurum olarak önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz de, “Türkiye'de ilk karaciğer nakli ruhsatını alan özel hastane unvanına sahibiz, organ naklinde ülkemizin öncü sağlık kurumlarından biriyiz. Memorial Bahçelievler Organ Nakli Merkezimiz, 13 yılda 2 bin karaciğer nakli gerçekleştirmiş çok başarılı bir ekipten oluşuyor. Organ naklinde Avrupa'da birinci sırada, dünyada ilk 10’da yer alan bir kurumuz. Bunlar ülkemiz açısından çok değerli bilgiler. Dünyadaki en iyi uygulamalara ev sahipliği yapıyoruz. Bu alandaki farkındalığı artırarak daha fazla insana şifa verecek şekilde yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Eserlerinde kullandığı kelebek motifinin organ bağışını simgelediğini aktaran Ressam Banu Sağnak Erten ise şunları söyledi: “Üzülerek öğrendim ki pandemi döneminde organ bağışı çok büyük bir düşüş göstermiş. Dolayısıyla hep beraber tek yürek olup bağış sayılarını artırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz”