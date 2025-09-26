Organ bağışında yeni dönem: Artık e-Devlet ve e-Nabız'dan yapılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan “Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile organ bağışı sürecini hızlandıracak yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, bağışçıların beyan işlemlerini dijital ortamda yapmasına ve yakınlarına öncelik verilmesine imkan tanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre organ bağışı beyanları artık e-Devlet veya e-Nabız üzerinden yapılabilecek. Elektronik ya da mobil imza ile kimlik doğrulaması yapılarak iki aşamalı güvenlik adımıyla işlem tamamlanacak. Vatandaşlar diledikleri zaman bağış beyanlarını değiştirebilecek.

Ayrıca bağışçıların belirlediği kişiler, beyan bilgilerini e-Nabız aracılığıyla görebilecek.

YAKINLARA ÖNCELİK TANINDI

NTV'de yer alan habere göre, yönetmelikle dikkat çeken bir yenilik de bağışçıların yakınlarına öncelik tanınması oldu.

Buna göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli sırada yer alacak.

Düzenlemeyle, bağışçının ölümünden sonra iradesinin nasıl teyit edileceği de netleşti. Bağışçılar, eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerden birini ya da herhangi bir yakınını yetkili kılabilecek. Bu kişinin beyanı diğer aile üyelerinin görüşlerinden üstün sayılacak.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.