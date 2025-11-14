Organize Suç Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin dünya ülkelerine kıyasla konumuna ilişkin bazı veriler paylaştı.

X hesabından açıklama yapan Salıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi, Organize Suç Endeksi’nde 193 ülke arasında ilk 10’a soktular. Eroin ticaretinde dünya 11’incisi, finansal suçlarda dünya 12’ncisiyiz.

Suç ağları açısından en riskli 12’nci, mafya açısından en riskli 16’ncı ve suçta devlet bağlantılı aktörler açısından en riskli 12’nci ülkeyiz."

"DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bataklığı kurutmak yerine sivrisinek avlayanlar, size “3985 operasyon yaptık. 1367 organize suç örgütü çökerttik. 150 milyar liralık varlığa el koyduk” diyorlar, başarısızlıklarını gizliyorlar.

Gerçek ortada: Yapılan binlerce operasyonun sonucunda halimiz bu. Üstelik iki sene öncesinden bile daha kötü durumdayız.

Güzel ülkemizin; uyuşturucu, sahte ürün, insan ticareti, silah kaçakçılığı, çevrimiçi yasadışı kumar, haraç, şiddet, kara para aklama, yolsuzluk, rüşvet, mafya, çete gibi suçlarla anılmasının tek siyasi sorumlusu vardır; siyasi iktidardır.

Bu tablo, Türkiye’yi 23 yıldır tek başına kim yönetiyorsa, onun eseridir."