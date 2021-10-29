Orhan Osmanoğlu'ndan sildiği tweet hakkında açıklama

"Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" paylaşımını silen Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, ilginç bir gerekçe sundu. Tweeti attıktan yaklaşık 4 yıl sonra silen Osmanoğlu, "Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 11:01
Orhan Osmanoğlu'ndan sildiği tweet hakkında açıklama
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Orhan Osmanoğlu, doların 10 liraya yaklaşmasının ardından 3 yıl önce attığı "dolar" tweetini silmişti.

Osmanoğlu, 2018 yılında yaptığı "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" paylaşımı döviz yükseldikçe gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde tweetini silen Osmanoğlu, "O dönemde sayfamız heklendi" diye yazdı.

Osmanoğlu'nun ele geçirildiğini iddia ettiği hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Kasım 2018 de dolar yorumu yaptık. Fikir beyanı anayasal haktır. Lakin bu yorumu bizim sildiğimizi söylüyor. Biz silmedik. O dönemde sayfamız heklendi. Doları tuvalet kağıdına çevirdiniz diyen ABD'liler de oldu. Sözlerimizin arkasındayız."



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