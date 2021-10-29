Orhan Osmanoğlu'ndan sildiği tweet hakkında açıklama

29 Ekim 2021 Cuma, 11:01

Orhan Osmanoğlu, doların 10 liraya yaklaşmasının ardından 3 yıl önce attığı "dolar" tweetini silmişti.

Osmanoğlu, 2018 yılında yaptığı "Varsa dolarınız satın. 1.5 TL'ye inme durumu var" paylaşımı döviz yükseldikçe gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde tweetini silen Osmanoğlu, "O dönemde sayfamız heklendi" diye yazdı.

Osmanoğlu'nun ele geçirildiğini iddia ettiği hesabından yaptığı açıklaması şöyle: