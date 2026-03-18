Orhangazi’deki öğrencileri camiye götürmek için ilçe milli eğitim, belediye, müftülük seferber oldu: 3 bin öğrenciden 22’si katılım sağladı

Millî Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yayımlanan Ramazan Genelgesi son dönemde eğitimin tartışmalı konularının başında geliyor. Söz konusu genelge eğitimdeki gerici uygulamaları artırdı.

CAMİ ZİYARETLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Ramazan ayı gerekçesiyle eğitimde uygulanan etkinlikler kapsamında; okulöncesi öğrencilerine cami ziyareti yaptırılıyor. İlkokul öğrencilerine ise ramazan ayını nasıl geçirdiklerini kayda alacakları günlük tutturuluyor. Ortaokul öğrencilerine de diğer ülkelerde ramazan ayının nasıl yaşandığı ve şehirlerindeki esnafla ramazan ayına ilişkin röportaj yaptırılıyor. Söz konusu etkinlikler arasında ise en dikkat çekeni cami ziyaretleri oldu. Her kademeden öğrenci bakanlık aracılığıyla cami temizliği ve namaz kıldırılmak için öğretmenler rehberliğinde söz konusu ibadethanelere götürüldü.

DİNİ MEYDAN OKUMA!

Bu kapsamda Bursa Orhangazi’deki ortaokul ve liseler dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Süleyman Şah Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve Gaziosmanpaşa Ortaokulu önceki gün yaşanan Kadir Gecesi için aralarında ilçedeki Sultan Abdulhamid Han Camisi’nde “Hatimli Teravih namazına katılma meydan okuması (challenge)” gerçekleştirdi.

MİLLİ EĞİTİM, MÜFTÜLÜK VE BELEDİYE DESTEK SAĞLADI

Söz konusu etkinliğe Orhagazi Belediyesi otobüs tahsis etti ve Osmanlı şerbeti ile kandil simidi dağıttı. Ayrıca belediye başkanı Bekir Aydın da öğrencilerle birlikte namaz kıldı. Bunun yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü Erol Şanlıtürk, ilçe müftüsü Yasin Kılıç ve belediye özel kalemi Şenol Kaya da söz konusu etkinliğin düzenlenmesinde yardımcı oldu.

SEFERBERLİK SINIFTA KALDI!

Bölgedeki eğitimci kaynaklardan edinilen bilgeye göre, söz konusu etkinliği düzenleyen öğretmenler arasında İslamcı örgüt İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri de bulunuyor. Bununla birlikte; söz konusu okulların toplam mevcudu 3 bin 322’yken,okullardan paylaşılan fotoğraflarından ise gerici etkinliğe sadece 22 öğrencinin velileriyle katıldığı anlaşıldı.

İMAM HATİPLERDE ‘BURKA’DEVRİ

İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi’nde ise Ramazan ayı gerekçesiyle düzenlenen birçok etkinlikte kız çocuklarının burka (kara çarşaf) giydikleri görülmesi dikkat çekti.