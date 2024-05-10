Orhanlı köylüleri mücadeleyi kazandı: 'Hobi bahçeleri' mühürlendi'

İzmir Seferihisar'da Orhanlı köylülerinin tapuda tarım arazisi ve zeytinlik olarak kayıtlı olan parsellerde ‘hobi bahçesi’ yapılmasına karşı mücadeleleri sonuç verdi. Köylülerin itirazı karşısında alan mühürlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:55
Orhanlı köylüleri mücadeleyi kazandı: 'Hobi bahçeleri' mühürlendi'
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Orhanlı köylüleri, tapuda tarım arazisi ve zeytinlik olarak kayıtlı olan parsellerde gerçekleştirilen ‘hobi bahçesi’ çalışmalarına karşı çıkmıştı. Kaymakamlık, ceza keserek çitle çevrilen alanı mühürledi. 

İzmir Seferihisar’daki Orhanlı köyünde yer alan ve tapuda tarım arazisi ve zeytinlik olarak kayıtlı olan iki parsel S.S. Orhanlı Konut Yapı Kooperatifi tarafından satın alındıktan sonra alanda çalışmalar başlamıştı. Etrafı çitle çevrilen alanlar şirket tarafından ‘Kıryakası Küme Evleri’ olarak da satışa çıkarılmıştı. Köylerindeki tarım arazilerinin bölünerek hobi bahçesi yapılmaması gerektiğini savunan köylüler ise durumu birçok kuruma bildirdi. Köylüler savcılık başta olmak üzere Seferihisar Kaymakamlığı’na da başvurdu. Yurttaşların yürüttüğü mücadele ise sonuç buldu. Kaymakamlık şirkete ceza kestikten sonra çitle çevrilen alanı da mühürledi. Orhanlı Köyü Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Bu karar herkese örnek olsun. Rant uğruna doğanın yok olmasına asla izin vermeyeceğiz” denildi. 

JES MÜCADELESİYLE TANINIYOR

Orhanlı Vadisi’nde beş yılı aşkındır devam eden jeotermal enerji santralına (JES) karşı yurttaşlar direniyordu. Gerçekleştirilmek istenen projelere karşı birçok dava açıldı. Bunun yanında geçen aylarda da altıncı davanın bilirkişi keşfi yapıldı. Yurttaşlar, alanın zeytinlikleri kapsadığını da dile getiriyor. Ayrıca JES projelerine ilişkin yapılan açıklamada, “JES şirketleri tarafından vadimize, zeytinliklerimize, yuvamıza, suyumuza tüm yaşama zarar verecek JES projelerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı bütün köyümüzle, yaşam alanlarımızı yok etmek isteyenlere, asla geçit vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. 


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