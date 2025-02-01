Orhanlılar’dan 6. JES zaferi
İzmir Seferihisar’da Orhanlı Köyü, jeotermal enerji santralları (JES) projelerine karşı verdiği mücadelede yine zafer kazandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan yeni JES projelerine karşı 98 kişi ve beş kurum altıncı davayı açmıştı.
İzmir 5. İdari Mahkemesi, Orhanlı Vadisi’ne planlanan 22 adet jeotermal sondaj kuyusu, güneş enerji santralı, rüzgâr enerji santralı ve jeotermal enerji santralı projeleriyle ilgili açılan davayı Orhanlılar lehine sonuçlandırdı.
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