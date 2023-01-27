Orman alanından çıkarılan Göltürkbükü Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Bodrum Göltürkbükü'nde 117 metrekarelik bir alanın orman statüsünden çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Alban, “Arazinin orman sınırları dışına çıkarılmasının gerekçesi nedir? Orman sınırları dışına çıkarılan ve tamamı 117 metrekare olan bu araziyle ilgili ne tür bir planlama yapılmaktadır?” diye sordu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:16
Orman alanından çıkarılan Göltürkbükü Meclis gündeminde
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Resmi Gazete’de önceki gün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla Bodrum Göltürkbükü'nde 117 metrekarelik bir arazi orman alanı dışına çıkartıldı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

GAYRİMENKUL PROJELERİNE YAKIN

Bodrum ilçesine bağlı Göltürkbükü'nde 104 ada 2-A parselde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla orman alanı dışına çıkartılan alanın Türkiye’nin en pahalı gayrimenkul projelerine yakın olması nedeniyle dikkat çeki. Daha önce de Muğla’da denize yakın değerli hazine arazilerinin özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldığını hatırlatan CHP’li Alban, “Buna rağmen halkın ortak kullanım alanı olan başta koylar olmak üzere özelleştirme ve orman sınırları dışına çıkarılma işlemleri devam ediyor” dedi. 

CHP’li Alban Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

  • Arazinin orman sınırları dışına çıkarılmasının gerekçesi nedir?
  • Orman sınırları dışına çıkarılan ve tamamı 117 metrekare olan bu araziyle ilgili ne tür bir planlama yapılmaktadır?
  • Bu tepkilere rağmen neden hala Muğla’da bu tür uygulamalar devam etmektedir? Halkın talepleri neden Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından göz ardı edilmektedir?

muğla Bodrum Mürsel Alban

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