Orman Bakanlığının ve OGM’nin stratejik planında dikkat çeken liyakat ile bütçesizlik tespiti

Yaz dönemi boyunca orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik planında yer verilen bakanlık personeli anketinde; personelin en düşük puan verdiği maddelerden biri “Görevlendirme ve atamalarda liyakat ve uzmanlık dikkate alınmaktadır” maddesi oldu. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) stratejik planında ise orman varlığını artırma ve müdürlüğün stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması hedeflerinde “bütçe kısıtı-mali kaynak yetersizliği” olduğu belirtildi.

Hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geride kalan yaz dönemi boyunca yaşanan ve yurdun bazı yerlerinde süren orman yangınlarına müdahalede yetersizlik nedeniyle eleştirildi. Sadece yangınlar değil, tarım alanında da pek çok eleştiri alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu yıl güncelleyerek paylaştığı 2024-2028 yılı stratejik planında yer verilen personel anketi dikkat çekti. Buna göre; bakanlığın 11 bin 413 personeli ile yaptığı ankette, en düşük puanlardan birini “Görevlendirme ve atamalarda liyakat ve uzmanlık dikkate alınmaktadır” maddesi aldı. Bakanlığın planında orman yangınlarıyla ilgili bir stratejik hedef yer almaması dikkat çekti. Yangınlarla ilgili hedeflerin verildiği Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) stratejik planında ise bütçe kısıtlamalarına ve personel eksiklerine yer verildi. Planda yer alan “Orman varlığımız, ülke toplam alanının yüzde 30,3’üne çıkarılacaktır” hedefi için “bütçe kısıtı-mali kaynak yetersizliği” olduğu, “talep edilen kaynak ile tahsis edilen kaynak arasında farklılıklar yaşandığı” kaydedildi.

‘GELİR, GİDERİ KARŞILAMIYOR’

Aynı tespit plandaki “Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, idari, fiziki ve beşeri kaynaklar geliştirilecektir” hedefi için de yapıldı. “Öz gelirlerin giderleri karşılamadığı, uygulamalarda fayda-maliyet analizine dayalı önceliklendirmeye gidilmediği” belirtildi. Verimli orman alanını yükseltme hedefi de koyulan planda, bu konuda yeterli uzman personel olmadığı kaydedildi. Plandaki orman yangınlarıyla etkin mücadele hedefine risk olarak da “orman içerisinden geçen demiryolu, karayolu ve enerji nakil hatları” gösterildi. Bu konuda planda “Orman içerisinden geçen ulaşım yolları ve enerji nakil hatları kaynaklı yangın çıkma riskinin artması” tespitine yer verildi.