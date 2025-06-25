Orman Genel Müdürlüğü duyurdu: 8 yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yangınların yaşandığı iller arasında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Çanakkale'nin Ezine bölgesi, Sakarya'nın Söğütlü ilçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi, Muğla'nın Marmaris ilçesi, İzmir'in Dikili ve Narlıdere ilçeleri ile Manisa'nın Saruhanlı ilçesi yer aldı.

"YANGINLARIN YÜZDE 50'Sİ TARIM ALANLARINDA BAŞLIYOR"

OGM, bu yangınlardan 5’inin kırsal alanlarda başlayarak ormanlık bölgelere sıçradığını belirtti. Kurum, yangınların yüzde 50’sinin tarım alanlarında başladığına dikkat çekerek, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Lütfen duyarlı olalım, geleceğimizi ateşe atmayalım" çağrısında bulunan Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.