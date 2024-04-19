Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.04.2024 - 09:47

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi alımı yapılacak. OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar, 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.