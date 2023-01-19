Orman Genel Müdürlüğü ormanları katlederek bütçesinin 3 katı gelir elde etti!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:14

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:14

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, 2021 yılında ormanların madenlere kiralanmasından elde edilen gelir ile orman ürünleri satışından elde edilen geliri sordu.

Bakan Kirişci, 2020 yılında orman ürünleri satışından 7 milyar TL kazanıldığını belirterek, “‘Ormancılık faaliyetleri için arazi izin bedeli gelirleri’ kategorisinde 2 milyar 259 milyon 249 bin 325 TL tahsil edilmiş olup, 2021 yılında orman arazilerinin madenlere kiralanmasından elde ettiği gelirler de bu miktar içerisinde yer almaktadır. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı endüstriyel odun üretimi 27,7 milyon metreküp, yakacak odun üretimi 4,1 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılında orman ürünleri satışından 13 milyar 088 TL gelir elde etmiştir” diye yanıt verdi.

“VİCDANINIZ KURUSUN”

Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanları katlederek bütçesinin 3 katı gelir elde etmesini “Vicdanınız kurusun” diyerek tepki gösteren CHP’li Murat Bakan, “Bundan önceki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli… Hani Cumhurbaşkanı’ndan görevinden affını isteyen ama görevden affını istediğinden kendisinin haberi olmayan zat-ı muhteremden bahsediyorum… Cari açığı orman ürünlerini satarak kapatacağını söylemişti. Yani bizim hayat kaynağı olarak gördüğümüz ormanları cari açığı kapatacak bir ekonomik ürün olarak gören bir şahıstı. Peki Bakan değişti anlayış değişti mi? Anlayış değişmedi. Vahit Kirişci’ye soru önergesi verdim. Dedim ki orman ürünlerinin satışından ne kadar gelir elde ettiniz? Ormanların madenlere kiralanmasından ne kadar gelir elde ettiniz? Durum vahim. Kıyım, yağma, talan aynen devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 4.2 milyar TL. Ormancılık faaliyetleri içinde madenlerin kiralanmasından elde edilen gelir 2 milyar 259 milyon TL. Peki orman ürünleri satışından ne kadar? 13 milyar TL. Vicdanınız kurusun. Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 4.2 milyar, onun 3 katını ormanları keserek, satarak, yağmalayarak, madenlere kiralayarak elde ediyorsunuz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini ipotek ediyorsunuz. Ormanları AKP’nin zulmünden kurtaracağız. Aldığımız nefes ferah olacak, ektiğimiz toprak bereketli, içtiğimiz su temiz olacak. Buradan tüm yurttaşlarımıza bunun sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.