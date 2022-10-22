Orman işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole devrildi: Bir işçi hayatını kaybetti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:17

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon- Gümüşhane kara yolunun Hamsiköy- Yedi Harmanlar mevkisinde meydana geldi. Maçka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, fidan dikimi için Metin Yolcu idaresindeki kamyonetle yola çıktı. Bölgede etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda Yolcu’nun kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Araçtan atlayarak, kazayı yara almadan atlatan 4 orman işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Metin Yolcu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.