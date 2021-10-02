Orman işçisi, kestiği ağacın altında kaldı

Mersin’in Aydıncık İlçesi'nde kesim sırasında ağacın altında kalan orman işçisi Tevfik Can ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

ANKA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:50
Orman işçisi, kestiği ağacın altında kaldı
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Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Aydıncık İlçesi'ne bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde çıkan orman yangınında zarar gören ağaçların kesimini yapan işçisi Tevfik Can, kestiği ağaç devrilince mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi kurtardı.

Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


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