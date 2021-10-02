Orman işçisi, kestiği ağacın altında kaldı
Mersin’in Aydıncık İlçesi'nde kesim sırasında ağacın altında kalan orman işçisi Tevfik Can ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Aydıncık İlçesi'ne bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde çıkan orman yangınında zarar gören ağaçların kesimini yapan işçisi Tevfik Can, kestiği ağaç devrilince mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi kurtardı.
Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı