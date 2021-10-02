Orman işçisi, kestiği ağacın altında kaldı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:50

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Aydıncık İlçesi'ne bağlı Pembecik Mahallesi Şinşir mevkiinde çıkan orman yangınında zarar gören ağaçların kesimini yapan işçisi Tevfik Can, kestiği ağaç devrilince mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağacın altında sıkışan işçiyi kurtardı.

Ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.