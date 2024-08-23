Orman yangınından etkilenen mahalleler afet bölgesi ilan edildi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 23.08.2024 - 11:34

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir ve Aydın’da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen mahalleleri afet bölgesi ilan etti.

Yapılan açıklada; İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük, Çankırı'da meydana gelen yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerine yakın 5 bin 381 vatandaşın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Karara göre İzmir’in, Bayındır ilçesinde Yeşilova mahallesi, Bayraklı ilçesinde Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri ve Tire ilçesinde Çayırlı mahallesi Aydın'da Bozdoğan ilçesindeki Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesindeki Hisar mahallesi ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi.

Yapılan açıklamada İzmir ve Aydın illerindeki yangınlardan etkilenen mahallelerde hak sahibi tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yangından zarar gören konut ve işyerlerinin sahipleri, AFAD İl Müdürlükleri'ne başvurarak zarar tespit çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda nakdi yardım yapılacağı ifade edildi.

Duyuruda “İzmir ve Aydın illerimizin yangından etkilenen mahallelerinde hak sahibi çalışmalarına başlanmıştır. Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda Nakdi Yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile Milletimizin yanındayız.” ifadeleri yer aldı.